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Американцы запустят на Луну миниатюрного «рейнджера»

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Американцы запустят на Луну миниатюрного «рейнджера»

Американское космическое агентство NASA объявило о скором запуске на Луну маленького и быстрого лунохода: он отправится к спутнику Земли уже в 2021 году.

Новая миссия называется MoonRanger, что можно перевести как «Лунный рейнджер». Как сообщается в пресс-релизе, это будет устройство массой 11 килограммов и размером с чемодан.

Ровер будет перемещаться на четырех колесах и получать питание от солнечных батарей. Его главной задачей станет составление трехмерной карты местности. Астрономов особенно интересуют провалы, которые могут оказаться входами в лунные пещеры. Напомним, что именно в подземных пустотах, защищенных от метеоритов и радиации, некоторые исследователи предлагают размещать лунные базы.

Аппарат не будет иметь постоянной связи с Землей. Инженеры снабдят его искусственным интеллектом, способным сориентироваться на местности, собрать данные и вернуться к посадочному модулю. Во время таких «свиданий» луноход будет передавать стационарному зонду собранную информацию и получать новые задания.

Как сообщается, ровер будет вести разведку в пределах одного километра от места посадки. Это серьезная цифра с учетом размеров «путешественника» и типичной скорости передвижения по пыльным тропинкам далеких небесных тел.

MoonRanger не будет оборудован аккумуляторами и обогревателями, которые помогли бы ему пережить 14-дневную лунную ночь, когда температура опустится ниже −150 °C. Поэтому миссия ему предстоит короткая: всего около недели.

Как подчеркивают разработчики новой миссии, до сих пор освоение Луны шло по пути создания больших, дорогостоящих и долгоживущих роверов. На сей раз инженеры сознательно выбрали альтернативный вариант: маленькую и относительно дешевую машину для краткой миссии.

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Луноход обойдется в 5,6 миллиона долларов США. По меркам космических исследований это весьма скромная сумма.

Контракт на создание аппарата заключен с Университетом Карнеги—Меллона и компанией Astrobotic.

НАСА, Луна
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