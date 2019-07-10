Почти 70% украинцев позитивно относятся к Зеленскому

Почти 70% жителей Украины положительно воспринимают президента Владимира Зеленского как политика, столько же негативно относятся к бывшему главе государства Петру Порошенко, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международными институтом социологии (КМИС).
Согласно таблице, представленной в опросе на сайте КМИС, 67,8% жителей Украины позитивно оценивают Зеленского как политика, 17% относятся к нему нейтрально, 8% - негативно. Еще 7,1% не смогли определиться с ответом.
При этом 70,9% жителей Украины отметили, что они негативно оценивают политическую деятельность Порошенко. Противоположного мнения - 12,7% респондентов, относятся нейтрально - 13,4% и еще 3% не определились с ответом.
Опрос проводился с 25 июня по 7 июля 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных частей Донбасса. Опрошено 2004 респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
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