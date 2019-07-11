Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения в июле

НАК «Нафтогаз Украины» согласно поручению премьер-министра Владимира Гройсмана должен в июле снизить цену природного газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Как напомнили в пресс-службе, согласно постановлению № 293 от 5 июня, «Нафтогаз» обязан продавать газ для населения по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:
1. Минэкономразвития — средняя таможенная стоимость импортируемого газа — 5 161 грн за 1 тыс. куб. м без НДС,
2. Украинская энергетическая биржа — газ на июль продался по цене 4 905 грн за 1 тыс. куб. м без НДС,
3. «Нафтогаз» — газ для промышленности по предоплате, которая установлена на июль 5 017 1 тыс грн. куб. м без НДС,
4. Или по цене ПСО, согласно постановления КМУ № 867, которая на июль рассчитана как 7 185 грн 1 тыс. куб. м без НДС.
«Самой низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4 905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне — 5 554 грн», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в июне «Нафтогаз» после принятия постановления Кабмина снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО на июнь на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м.
Отметим, «Нафтогаз» пока не обнародовал новую цену на июль на газ для населения и других потребителей по ПСО. Предварительно глава «Нафтогаза» Андрей Коболев называл цену 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения).
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