В Нидерландах пройдет конференция по катастрофе MH17

В нидерландском городе Ньювегейн состоится международная конференция «Пять лет после MH17», посвященная годовщине трагедии рейса, влияния на родственников погибших, политику, а также последствий после трагедии и безопасности воздушного пространства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов конференции.
Событие состоится 16 июля, организатором конференции является фонд «Авиакатастрофа», который представляет большое количество родственников жертв рейса MH17.
К участию в конференции приглашены генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, председатель уголовного отделения национальной полиции Нидерландов Вильберт Поллисен и основатель международной группы журналистов-расследователей Элиот Хиггинс.
Напомним, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.
Отметим, 19 июня следствие объявило имена лиц, которых подозревают в уничтожении самолета. Все они будут объявлены в международный розыск и получат подозрение от СБУ. Кроме того генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке обратился к российской власти с просьбой выдать подозреваемых.
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