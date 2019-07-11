Президент уволил еще почти 60 глав РГА

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля уволил 57 руководителей районных государственных администраций (РГА). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В документах указано, что увольнение глав РГА связано с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, уволены шесть глав районов в Киевской области, и еще в 11 областях:
Черновецкая — 10,
Черкасская — 2,
Херсонская — 3,
Харьковская — 7,
Тернопольская — 13,
Ровенская — 3,
Полтавская — 3,
Николаевская — 2,
Запорожская — 2,
Житомирская — 3,
Днепропетровская — 2,
Волынская — 1.
Отметим, накануне 9 июля Зеленский уволил 70 председателей РГА. В частности, в Винницкой области президент уволил глав Бершадского, Гайсинского, Жмеринского, Литинской, Могилев-Подольского, Мурованокуриловецкого, Теплицкого, Тростянецкого, Шаргородской и Ямпольской РГА.
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