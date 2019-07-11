Президент уволил еще почти 60 глав РГА

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля уволил 57 руководителей районных государственных администраций (РГА). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В документах указано, что увольнение глав РГА связано с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины. В частности, уволены шесть глав районов в Киевской области, и еще в 11 областях:

Черновецкая — 10,

Черкасская — 2,

Херсонская — 3,

Харьковская — 7,

Тернопольская — 13,

Ровенская — 3,

Полтавская — 3,

Николаевская — 2,

Запорожская — 2,

Житомирская — 3,

Днепропетровская — 2,

Волынская — 1.

Отметим, накануне 9 июля Зеленский уволил 70 председателей РГА. В частности, в Винницкой области президент уволил глав Бершадского, Гайсинского, Жмеринского, Литинской, Могилев-Подольского, Мурованокуриловецкого, Теплицкого, Тростянецкого, Шаргородской и Ямпольской РГА.