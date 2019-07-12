Порошенко бурно отреагировал на инициативу Зеленского касательно его люстрации

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что инициатива действующего главы государства Владимира Зеленского люстрировать всех, кто был у власти с 2014 по 2109 годы, фантастическая и является доказательством «пророссийского реваншизма».

Об этом он сказал во время выступления в Житомире, передает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

По его словам, озвученная Зеленским идея о так называемой «новой люстрации» может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок.

«Прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для „пятой колонны“», — сказал Порошенко, делая отсылки к санкционному списку РФ.

«Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин, десятки других представителей новой современной украинской политики, доказавших реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине — все они могут быть люстрированы соответственно озвученным критериям», — отметил экс-президент

По его мнению, подобная инициатива, инспирирована «антиукраинскими силами» и является доказательством «пророссийского реваншизма»

«Патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля», — заявил Порошенко.

Напомним, что 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.

Позже текст законопроекта был опубликован на сайте Верховной Рады.