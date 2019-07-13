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Эксперты «нормандского формата» не смогли договориться на встрече в Париже

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Экспертам «Нормандского формата» на встрече в Париже не удалось радикально сблизить позиции, однако стороны продемонстрировали готовность к компромиссам, сообщил российскому «Интерфаксу» информированный источник в субботу.

«Новый состав украинской делегации продемонстрировал заинтересованность в диалоге. Настрой был более конструктивным, чем у предшественников. Тем не менее радикально сблизить позиции участникам встречи не удалось», — сказал источник.

Стороны обменялись предложениями и договорились продолжить диалог.

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«Принято решение более детально изучить предложения каждой из сторон и вернуться к обсуждению позднее. Диалог в этом формате будет продолжен», — сказал источник.

Донбасс, нормандский формат
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