В ГПУ ожидают, что Вышинский сегодня выйдет на свободу

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому предъявлены обвинения в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден из-под ареста в понедельник. Такое мнение высказала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Что ожидается? Что этот человек официально по решению суда выйдет на свободу», — написала она в понедельник в сети Facebook.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Обвинительный акт был зачитан Вышинскому в полном объеме на заседании Подольского районного суда Киева 10 июня, однако обвиняемый заявил, что не признает вину ни по одному пункту.

Конституционный суд 25 июня признал несоответствующим Конституции страны и отменил положение Уголовного кодекса, по которому к лицу, подозреваемому в терроризме или государственной измене, в качестве меры пресечения мог быть применен только арест.