Луценко считает невозможной передачу Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет о невозможности передачи российской стороне главного редактора «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского.

«Из разных разведывательных источников мне известно, что Вышинский — человек, который интересует руководителей Кремля больше всего. При этом нужно иметь в виду, что господин Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере, до тех пор, пока украинский суд не вынесет решение в его деле — виновен он или нет», — прокомментировал Луценко журналистам возможное освобождение Вышинского из-под стражи и его обмен на украинских пленных, находящихся на территории России (слова генпрокурора процитировала в Фейсбуке его пресс-секретарь Лариса Сарган).

Как сообщалось, заседание Подольского районного суда Киева по делу в отношении Вышинского перенесено 15 июля было перенесено на 19 июля.

15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе «РИА Новости-Украина» в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

4 марта Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находится в столичном следственном изоляторе.