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Зеленский прокомментировал новости о своем кортеже

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Зеленский прокомментировал новости о своем кортеже

Президент Владимир Зеленский считает, что работники Государственной охраны должны понести наказание, если их вина в совершении ДТП в Запорожской области будет доказана.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Что касается ДТП в Запорожской области — это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы», — написал он.

Зеленский также рассказал, из чего состоит его нынешний кортеж.

«Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий — с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает „мигалок“ и другие. Видимо, поэтому фейсбук-сообществе долго изучить вопрос. Президент — такой же участник движения, как и все», — написал он.

Относительно затора на Позняках Зеленский напомнил, что в те дни проходил визит премьер-министра Молдовы Майи Санду и поэтому перекрывали движение «согласно дипломатическому протоколу и международными обязательствами Украины».

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Напомним, накануне в Запорожской области микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП с колонной автобусов, перевозивших детей. Среди детей пострадавших нет.

Зелинского в авто кортежа не было, он вернулся в столицу самолетом.

Полиция составила административные протоколы на водителей Управления государственной охраны. Уголовное дело по факту аварии открываться не будет из-за отсутствия пострадавших.

кортеж, Владимир Зеленский
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