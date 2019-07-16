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Венесуэла продолжает потихоньку продавать золото

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Венесуэла продолжает потихоньку продавать золото

Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По его данным, Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы продал примерно 1 тонну золота 12 июля. Агентство не указывает, какие страны приобрели драгоценный металл, однако называет ОАЭ и Турцию в качестве возможных покупателей.

Отмечается, что представители ЦБ Боливарианской Республики отказались комментировать ситуацию.

По данным агентства, в общей сложности с начала апреля Венесуэла продала около 24 тонн золота из-за чего ее золотовалютные резервы упали до $8,1 млрд.

1 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как говорится в указе, распространенном пресс-службой Белого дома, Вашингтон намерен помешать правительству президента Николаса Мадуро расхищать богатства страны.

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Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Венесуэла
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