Экс-беркутовца, подозреваемого в расстрелах на Майдане, отпустили под домашний арест

Святошинский райсуд Киева отпустил под домашний арест одного из экс-беркутовцев, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана, Сергея Тамтуру под домашний арест.

Такое решение вынесла коллегия во главе с судьей Сергеем Дячуком.

«Суд считает необходимым заменить ранее избранную в отношении обвиняемого Тамтуры меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую — круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля», — заявил судья.

Тамтура будет находиться под домашним арестом до 16 сентября. Экс-беркутовца освободили в зале суда.

Четырем другим подозреваемым экс-беркутовцам — Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко и Олегу Янишевскому — суд продлил содержание под стражей на 60 суток, до 14 сентября.

Такое решение Дячука присутствующие в зале суда встретили криками «Вы их будете по очереди выпускать?» и «Беркут — позор государства!».