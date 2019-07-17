Bitcoin за три недели подешевел на 30%

Стоимость первой криптовалюты вновь опустилась ниже отметки в $10 000, она достигла минимума июля.

В среду утром, 17 июля, среднерыночная цена Bitcoin впервые в июле опустилась до отметки в $9370, после чего выросла. Сейчас главная цифровая монета торгуется на уровне в $9585, за прошедшие сутки она подешевела на 11%. В конце июня криптовалюта установила годовой максимум стоимости в $13 770, с тех пор ее цена снизилась на 30%.

Общая капитализация рынка цифровых денег на данный момент составляет $258 млрд, хотя еще вчера она была выше 288 млрд, а три дня назад — больше $300 млрд.