Группа депутатов просит КС признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии коллаборационистов

В Конституционный суд Украины (КС) подается представление с подписями 53 народных депутатов о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и амнистии для коллаборационистов, сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.
Сыроид перед подачей представления в КС в пятницу в Киеве рассказала журналистам, что конституционное представление подписали 53 депутата, в частности вся фракция партии «Самопомощь».
«Я надеюсь, что нынешний состав Конституционного суда будет ответственным перед людьми. Первое решение, которое должен принять КС — принять в производство рассмотрение этого дела, ну а дальше будет рассмотрение по существу. Надеемся на то, что КС будет на стороне государства и народа, чтобы защитить от российской агрессии», — сказала она.
Сыроид подчеркнула, что КС должен проверить соответствие этих двух законов целому ряду статей Конституции.
Она также отметила, что «признание неконституционным закона об особом статусе — это огромное юридическое оружие против России», так как с российской агрессией нужно бороться не только военными методами.
Говоря о том, что может дать гражданам Украины признание неконституционными этих законов, Оксана Сыроид сказала: «Это фактически остановит попытки в дальнейшем внедрять какие-либо особые статусы для каких-либо оккупированных территорий. То есть это будет сигналом того, что захват территорий Украины не будет инструментом влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины. Это „нет“ федерализации, „нет“ уничтожению независимости, подрыву суверенитета, „нет“ официальному статусу русского языка... Это серьезный сигнал для РФ для прекращения дезинтеграции Украины изнутри».
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