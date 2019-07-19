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Группа депутатов просит КС признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии коллаборационистов

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Группа депутатов просит КС признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии коллаборационистов

В Конституционный суд Украины (КС) подается представление с подписями 53 народных депутатов о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и амнистии для коллаборационистов, сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Сыроид перед подачей представления в КС в пятницу в Киеве рассказала журналистам, что конституционное представление подписали 53 депутата, в частности вся фракция партии «Самопомощь».

«Я надеюсь, что нынешний состав Конституционного суда будет ответственным перед людьми. Первое решение, которое должен принять КС — принять в производство рассмотрение этого дела, ну а дальше будет рассмотрение по существу. Надеемся на то, что КС будет на стороне государства и народа, чтобы защитить от российской агрессии», — сказала она.

Сыроид подчеркнула, что КС должен проверить соответствие этих двух законов целому ряду статей Конституции.

Она также отметила, что «признание неконституционным закона об особом статусе — это огромное юридическое оружие против России», так как с российской агрессией нужно бороться не только военными методами.

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Говоря о том, что может дать гражданам Украины признание неконституционными этих законов, Оксана Сыроид сказала: «Это фактически остановит попытки в дальнейшем внедрять какие-либо особые статусы для каких-либо оккупированных территорий. То есть это будет сигналом того, что захват территорий Украины не будет инструментом влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины. Это „нет“ федерализации, „нет“ уничтожению независимости, подрыву суверенитета, „нет“ официальному статусу русского языка... Это серьезный сигнал для РФ для прекращения дезинтеграции Украины изнутри».

Конституционный суд, Донбасс, Оксана Сыроид
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