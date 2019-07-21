Зеленский не видит Вакарчука премьером, а Тимошенко и не претендует

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министром страны должен быть серьезный специалист в экономике и «новое лицо».
«Вопрос по поводу того, премьер Вакарчук, или нет. Мне кажется, что это вопрос именно к Славе, к Вакарчуку, потому что это большая ответственность, и это должен быть гуру экономики», — сказал он на брифинге в избирательном штабе партии «Слуга народа» в воскресенье вечером.
В то же время лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что состав будущей парламентской коалиции зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского, чья партия «Слуга народа» набрала наибольшее количество голосов.
«То, какой будет коалиция, зависит сейчас от президента Владимира Зеленского», — сказала Тимошенко на брифинге в воскресенье вечером в Киеве в избирательном штабе «Батькивщины».
Политик также отметила, что ее политсила ни на какие должности не претендует. «Мы будем служить Украине, где бы мы ни были: в коалиции, не в коалиции», — сказала Тимошенко.
«Мы готовы быть в коалиции только с партиями «Слуга народа» и «Голос», — добавила при этом лидер «Батькивщины».
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