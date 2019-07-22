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Согласно данным ЦИК, кандидаты от «Слуги народа» побеждают во всех округах Киева

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Согласно данным ЦИК, кандидаты от «Слуги народа» побеждают во всех округах Киева

В Центризбирком на утро понедельника от окружных избирательных комиссий Киева поступили данные обработки 25-67 процентов протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов в мажоритарных округах, согласно которым во всех столичных округах лидируют кандидаты от партии «Слуга народа».

Так, в округе № 211 по итогам обработки 25,84% протоколов лидирует кандидат от партии «Слуга народа» Александр Юрчишин, за которого проголосовали 36,16% избирателей. На втором месте с 24,76% голосов идет кандидат от партии «Европейская солидарность» Владимир Прокопив. На третьем месте кандидат от партии «Голос» Тарас Козак — 10,9%. Остальные кандидаты набирают менее 10% голосов.

В округе № 212 после обработки 67,77% протоколов лидирует кандидат от «Слуги народа» Максим Перебийнис (34,54% голосов). У его ближайшего конкурента кандидата от «Евросолидарности» Андрея Задерейко 17,11% голосов. Остальные кандидаты — экс-глава КГГА Александр Попов, националист Игорь Мирошниченко, кандидат от «Гражданской позиции» Алексей Гриценко, депутат Киевсовета и ресторатор Сергей Гусовский и остальные имеют поддержку менее 10% избирателей.

В округе № 213 после обработки 43,75% протоколов лидерство удерживает кандидат от «Слуги народа» Артем Дубнов (36,56% голосов). На втором месте — действующий нардеп, кандидат-самовыдвиженец Борислав Береза с 18,17% голосами. Тройку лидеров замыкает кандидат от «Евросолидарности», депутат Киевсовета Анна Старостенко (17,44%).

В округе № 214 после обработки 40,74% протоколов также лидирует кандидат от «Слуги народа» Сергей Швеуц (33,85% голосов). Кандидат от «Евросолидарности» Олесь Маляревич набирает 19,16% голосов, а кандидат от партии «Гражданское движение «Хвиля», действующий нардеп Виктор Чумак с 9,09% голосов замыкает тройку лидеров по округу.

В округе № 215 после обработки 34,56% протоколов лидирует с 37,27% голосов также «Слуга народа» Богдан Яременко. Второе и третье места занимают кандидат от «Свободы» Андрей Ильенко (20,54%) и «Евросолидарности» Сергей Артеменко (15,94%).

В округе № 216 после обработки 39,47% протоколов убедительное лидерство удерживает кандидат от «Слуги народа» Леся Забуранная — за нее отдали свои голоса 41,53% избирателей. На втором и третьем месте самовыдвиженец Виталий Павлик (13,32%) и кандидат от «Европейской солидарности» Владимир Левин (10,69%). Остальные кандидаты на округе набирают менее 10 процентов голосов.

В округе № 217 при обработке 30,37% протоколов также убедительно побеждает с 37,71% голосов кандидат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая. Ее ближайший конкурент — кандидат от «Евросолидарности» Людмила Костенко имеет поддержку 21,81% голосов. Остальные кандидаты на округе набирают менее 8 процентов голосов.

В округе № 218 после обработки 66,23% протоколов 40,25% голосов набирает кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Гурин. Второе место с поддержкой 23,51% у кандидата-самовыдвиженца Виктории Мухи. Остальные кандидаты имеют поддержку менее 8% голосов.

В округе № 219 после обработки 44,7% протоколов за кандидата от «Слуги народа» Николая Тищенко отдали свои голоса 31,43% избирателей, тогда как за ближайшего его соперника — кандидата-самовыдвиженца Александра Третьякова проголосовали 24,47% избирателей. На третьем месте с 14,02% самовыдвиженец Ваган Товмасян. Остальные кандидаты имеют поддержку менее 6% голосов.

В округе № 220 после обработки 43,42% протоколов с 20%-м отрывом от конкурентов лидирует кандидат от «Слуги народа» Анна Бондарь (36,76% голосов). Остальные кандидаты, включая баллотирующегося на округе действующего нардепа Сергея Лещенко, имеют менее 16% голосов избирателей.

В округе № 221 после обработки 52,38% протоколов за лидирующую кандидата от «Слуги народа» Анну Пуртову отдали свои голоса 23,21% избирателей. Ее ближайший конкурент кандидат «Евросолидарности» Михаил Терентьев — 17,37% голосов, а представитель от партии «Голос» Леонид Емец имеет поддержку 16,88% избирателей. Самовыдвиженец Роман Бессмертный набрал 11,29% голосов, а остальные кандидаты имеют поддержку менее 10%.

В округе № 222 после обработки 52,87% протоколов продолжает лидировать с существенным отрывом (42,8% голосов) кандидат от партии «Слуга народа» Роман Грищук. Его ближайшим конкурентом является кандидат-самовыдвиженец, действующий нардеп Дмитрий Андриевский (14,92%). За ним с поддержкой в 13,22% голосов следует самовыдвиженец Максим Шкуро.

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В округе № 223 после обработки 45,09% протоколов за лидирующую кандидата от «Слуги народа» Людмилу Буймистер отдали свои голоса 32,35% избирателей. У занимающего второе место кандидата от «Свободы» Юрия Левченко поддержка 22,78% избирателей. Остальные кандидаты в нардепы, включая баллотирующуюся от партии «Голос» действующего нардепа Виктории Пташник менее 10% голосов.

Киев, досрочные выборы
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