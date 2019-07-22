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В Иране поймали 17 «шпионов ЦРУ»

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В Иране поймали 17 «шпионов ЦРУ»

Спецслужбы Ирана якобы выявили и арестовали в стране 17 шпионов, работавших на ЦРУ, сообщает иранское информагентство Fars. Представитель Министерства информации и национальной безопасности Ирана на брифинге в понедельник заявил, что среди арестованных были работники критически важных для страны отраслей.

«После прихода к власти администрации Трампа мы стали свидетелями активизации разведывательной деятельности [ЦРУ] в отношении Ирана», — сказал представитель ведомства.

По его словам, ЦРУ удалось убедить некоторых граждан Ирана работать на разведку за счет обещаний помочь с получением визы. Другим обещали дать возможность переехать в США и получить гражданство, найти высокооплачиваемую работу, выплатить крупную сумму денег или оплатить необходимые медицинские услуги.

Представитель иранской спецслужбы отметил, что на контакт с будущими шпионами вербовщики из ЦРУ выходили, в том числе, через социальные сети, а также на различных научных конференциях в Европе, Азии и Африке. Тех, кто соглашался сотрудничать, обучали поддерживать контакты с ЦРУ из Ирана с помощью специального оборудования. В частности, для передачи информации использовались специальные устройства, замаскированные под камни и размещенные в парках Тегерана и других местах.

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В Министерстве информации и национальной безопасности заверили, что, благодаря эффективной работе иранской контрразведки, никому из арестованных шпионов не удалось в полной мере выполнить порученное ему задание. При этом часть из них пошла на сотрудничество с иранскими спецслужбами, другие же были приговорены к длительным срокам лишения свободы или даже смертной казни.

Иран, шпионаж, ЦРУ
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