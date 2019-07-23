Китай начал экспорт подержанных автомобилей

Провинция Гуандун (Южный Китай) первой в Китае начала экспортировать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму. Об этом сообщает во вторник газета China Daily со ссылкой на Министерство коммерции КНР.
По информации ведомства, в первую партию вошли 300 авто.
«Эти автомобили общей стоимостью $2,5 млн вскоре пройдут таможенное оформление и будут экспортированы в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию», — цитирует издание министерство.
Список 10 китайских регионов, которым разрешен вывоз за рубеж подержанных автомобилей, был утвержден еще в мае. Соответствующие лицензии уже получили, в частности Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинция Гуандун.
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