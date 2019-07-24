В Кабмине анонсируют снижение цены газа для населения в августе

Конечная цена газа для населения в августе по сравнению с июлем уменьшится, минимум, на 5,5% и составит не более 4640 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС), сообщила пресс-служба правительствва со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Цена на голубое топливо для населения в целом за три месяца снизилась с 5803 до 4640 грн без НДС. В результате действия правительственного постановления цена на газ упала на 25%», — заявил премьер.

В правительстве пояснили, что такой прогноз цены связан с текущими котировками газа на Украинской энергетической бирже — 4643 грн без НДС за 1 тыс. куб. м и ценой НАК «Нафтогаз Украины» для промышленности — 4640 грн без НДС.

В то же время замначальника департамента энергоэффективности НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Хабатюк в комментарии к посту вице-премьера Владимира Кистиона о снижении цены газа для населения на 5,5% в августе указал другую цифру — 2,37%.