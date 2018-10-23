В следующем году цену на газ повысят еще два раза

Согласно новой программе с МВФ, Украина должна будет повысить стоимость газа до уровня импортной к началу 2020 года в три этапа. Решение о первом повышении с 1 ноября текущего года до 8550 грн за 1 тыс. кубометров правительство уже приняло на прошлой неделе. Это составляет 69% от цены импорта. Причем, изменена методика определения базовой цены импорта. Следующее повышение — до 80%, запланировано на май, и к 1 января 2020 года в Украине должна быть единая цена для потребителей газа. Правда, такой график повышения теоретически может быть изменен в процессе переговоров для получения очередного кредитного транша, пишут Украинские Новости.

Мало того, Украина теоретически вообще может не выполнять условия программы, если потребности в деньгах МВФ не будет — условия Stand-by позволяют такой вариант, и это не будет считаться негативным сигналом.

При этом условие повышения цены газа в соответствии с импортным паритетом для выполнения программы Stand-by с 1 ноября будет формироваться по новому принципу.

Если ранее цена паритета рассчитывалась как средняя цена на немецком хабе за последние 12 месяцев, то сейчас, по информации издания, за основу взята среднеарифметическая цена продажи газа НАК «Нефтегаз Украины» промышленным потребителям при условии предоплаты до периода поставки в июле-сентябре текущего года.

Ее размер составляет 8981 грн за 1000 кубометров. К этой цене применяется понижающий коэффициент 0,69 и в итоге, цена газа как товара будет составлять порядка 6,2 тыс. за 1000 кубометров (сейчас — 4,849 тыс). С учетом НДС и расходов на транспортировку стоимость газа для конечного потребителя вырастет до 8550 грн. Размер коэффициента, по информации агентства, не имеет экономического обоснования и определен для того, чтоб достичь в итоге цены, которая бы не требовала дополнительных существенных расходов бюджета для выплаты субсидий. В бюджете 2019 года расходы на субсидии увеличены лишь на 3 млрд грн по сравнению с прошлым годом — до 55 млрд грн.

Второй этап повышения цены запланирован сразу после президентских выборов — на май 2019 года. Тогда, по информации агентства, цена газа для населения с применением понижающего коэффициента — 0,8, может вырасти еще на 15% — до порядка 10000 за 1 тыс. кубометров. Фактически цена газа составит 80% от импортной.

С 1 января 2020 года, согласно договоренностям с МВФ, цены должны сравняться. Правда такой график теоретически может быть изменен в процессе переговоров для получения очередного кредитного транша.

Пока не ясно, изменится ли схема поставок газа. На сегодняшний день газ поставляется «Нефтегазом» населению через облгазы. Пока такой порядок сохранен и в принятом правительством постановлении. Однако руководство НАК «Нефтегаз Украины» на брифинге 22 октября заявило, что намерено добиваться от правительства в ближайшие «недели или месяцы» пересмотра условий поставок газа с тем, чтоб самостоятельно продавать газ населению через уже созданную ООО «Газопоставляющая компания «Нефтегаз Украины».