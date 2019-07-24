Facebook оштрафовали на рекордную сумму

Федеральная торговая комиссия (ФТК) Соединенных Штатов Америки оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов из-за скандала с утечкой личных данных пользователей. Об этом сообщает DW.
По информации DW, от основателя компании Марка Цукерберга лично требуют обеспечить недопущение новых нарушений.
«Марк Цукерберг должен будет лично подтвердить, что его компания выполняет требования по конфиденциальности данных. В случае неправдивого отчета по этому делу к Цукербергу может быть применена административная или даже уголовная ответственность», — говорится в сообщении.
Отметим, что в Facebook пока не комментируют ситуацию.
По предварительной информации, компания ранее сообщала, что ожидает крупный штраф и отложила на его уплату три миллиарда долларов.
Напомним, большинство внешних акционеров Facebook проголосовали за назначение независимого директора компании вместо Цукерберга. Голосование состоялось во время акционерных собраний компании в прошлом месяце. Главная причина критики основателя соцсети со стороны внешних акционеров — недостаточно мощная, по их мнению, политика компании в отношении защиты приватных данных пользователей.
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