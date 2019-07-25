Украина задержала российский танкер

Служба безопасности Украины объявила о задержании совместно с Военной прокуратурой российского танкера, который, по данным спецслужбы, использовался в ноябре 2018 года в ходе операции по захвату в Черном море украинских военных кораблей.

«Группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия: обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов», — говорится в сообщении СБУ, опубликованном на официальной странице ведомства в сети Facebook.

В СБУ подчеркнули, что судно признано вещественным доказательством, в настоящее время готовится ходатайство о его аресте.