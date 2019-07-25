Моряков с задержанного в Украине российского танкера отпустили

Экипаж задержанного в Украине судна отправляется домой, судно остается в Измаиле, сообщил «Интерфаксу» пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко.

«Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле», — сказал Голенко.

Ранее официальный представитель Генеральной прокуратуры Украины сообщил агентству Reuters, что 10 членов экипажа российского танкера были допрошены и признаны свидетелями.

В четверг Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma, который, по версии СБУ, блокировал малые бронированные артиллерийские корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Готовится ходатайство в суд о его аресте. Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika Spirit.