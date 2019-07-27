В Беларуси электронные сигареты приравняли к обычным

Декрет президента Беларуси, которым ужесточается антитабачное законодательство, вступил в субботу в силу. Согласно документу, подписанному 24 января главой страны Александром Лукашенко, электронные сигареты приравниваются фактически к обычным табачным изделиям

Декрет, в частности, регулирует оборот и использование электронных систем курения, а также устройств, используемых для нагревания табака без его горения или тления, — систем для потребления табака. В числе основных — запрет на рекламу жидкостей для электронных систем курения, а также оказание спонсорской безвозмездной помощи в виде табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для них, систем потребления табака.

В торговых точках жидкость для электронных сигарет нельзя будет выкладывать в открытый доступ, как и обычные сигареты. Их нельзя будет рекламировать и продавать несовершеннолетним.

Кроме того, декрет расширил места, в которых полностью запрещается курение. В частности, запрет на курение введен в отношении вспомогательных помещений жилых домов, лифтов, автомобилей, перевозящих детей до 14 лет, детских площадок, рабочих мест в помещениях, учреждений образования, подземных переходов, остановочных пунктов. Так, с 27 июля запрещается курение в пассажирских поездах всех сообщений.

С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более тысячи квадратных метров, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы. С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.