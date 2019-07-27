Умер спортсмен Роман Вирастюк

Вследствие болезни умер спортсмен, кандидат в народные депутаты Украины Роман Вирастюк, похороны состоятся 29 июля в г.Ивано-Франковске, сообщил его брат Василий Вирастюк.
«27 июля 2019 года, в 5 утра перестало биться сердце Романа Вирастюка. 11 июля Роману была проведена срочная и очень сложная операция (аневризма, расслоение брюшной аорты). Он был бойцом, и, несмотря на все „но“, он боролся до последнего», — написал Василий Вирастюк на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.
Как ожидается, прощание с Вирастюком состоятся 28 июля возле Министерства молодежи и спорта, о времени будет сообщено позже.
«Похороны состоятся 29 июля в родном Ивано-Франковске (место и время захоронения будут позже», — сообщил брат.
Роман Вирастюк — 17-кратный чемпион Украины по толканию ядра, телеведущий, певец. После завершения спортивной карьеры Вирастюк работал главой департамента олимпийских видов спорта в Министерстве молодежи и спорта Украины, возглавлял спорткомитет Ивано-Франковской ОГА, работал ведущим на нескольких спортивных телепроектах.
На внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, баллотировался в народные депутаты как самовыдвиженец по мажоритарному округу № 84 в Ивано-Франковской области и занял четвертое место.
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