Войти
наука
Увлечение смартфонами может привести к ожирению
Зеленский призвал глав церквей Украины к диалогу
официально
Зеленский призвал глав церквей Украины к диалогу

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

В УПЦ создали комиссию по содействию обмену пленными на Донбассе

339
В УПЦ создали комиссию по содействию обмену пленными на Донбассе

Участники синода Украинской православной церкви (УПЦ) на заседании в воскресенье приняли решение о создании комиссии по содействию обмену пленными и освобождению заключенных в Донбассе. Об этом сообщил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Священный синод поддержал инициативу блаженнейшего митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождению заключенных и установлению мира на Донбассе, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. — А также была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных».

Отмечается, что члены синода отметили важность обмена пленными в формате «всех на всех».

Ранее предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой организовать ходатайство о проведении обмена пленными на Донбассе в формате «всех на всех». Он заверил, что УПЦ будет делать все возможное, чтобы помочь освободить всех пленных.

Читайте также: В Израиле правящая партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным

В декабре 2017 года на Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. Тогда Украина передала так называемым Донецкой и Луганской народным республикам 233 задержанных. Те, в свою очередь, освободили 73 пленных.

УПЦ, Донбасс, обмен пленными
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 28 июля 2019
Суббота, 27 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кто был никем...

Очень показательная история. Которая доказывает, что страна у нас все ещё живая, бурлящая и в чем-то даже по хорошему сумасшедшая. Не чета соседним странам. Особенно РФ и Беларуси с их многолетней необновляемостью управленческих элит. Глобальная, надо сказать, история, которая, полагаю, войдёт в обновленные учебники по «психологии толпы».
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как менять нашу экономику

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016