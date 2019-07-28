В УПЦ создали комиссию по содействию обмену пленными на Донбассе

Участники синода Украинской православной церкви (УПЦ) на заседании в воскресенье приняли решение о создании комиссии по содействию обмену пленными и освобождению заключенных в Донбассе. Об этом сообщил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
«Священный синод поддержал инициативу блаженнейшего митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождению заключенных и установлению мира на Донбассе, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. — А также была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных».
Отмечается, что члены синода отметили важность обмена пленными в формате «всех на всех».
Ранее предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой организовать ходатайство о проведении обмена пленными на Донбассе в формате «всех на всех». Он заверил, что УПЦ будет делать все возможное, чтобы помочь освободить всех пленных.
В декабре 2017 года на Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. Тогда Украина передала так называемым Донецкой и Луганской народным республикам 233 задержанных. Те, в свою очередь, освободили 73 пленных.
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