В УПЦ создали комиссию по содействию обмену пленными на Донбассе

Участники синода Украинской православной церкви (УПЦ) на заседании в воскресенье приняли решение о создании комиссии по содействию обмену пленными и освобождению заключенных в Донбассе. Об этом сообщил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Священный синод поддержал инициативу блаженнейшего митрополита Онуфрия по восстановлению процесса обмена пленными, освобождению заключенных и установлению мира на Донбассе, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. — А также была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных».

Отмечается, что члены синода отметили важность обмена пленными в формате «всех на всех».

Ранее предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой организовать ходатайство о проведении обмена пленными на Донбассе в формате «всех на всех». Он заверил, что УПЦ будет делать все возможное, чтобы помочь освободить всех пленных.

В декабре 2017 года на Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. Тогда Украина передала так называемым Донецкой и Луганской народным республикам 233 задержанных. Те, в свою очередь, освободили 73 пленных.