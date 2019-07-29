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В автомобилях Tesla можно будет смотреть видео с YouTube и Netflix

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В автомобилях Tesla можно будет смотреть видео с YouTube и Netflix

Руководитель компании Tesla Илон Маск уверен, что в электрокарах ее производства вскоре появится функция просмотра видео с сервисов YouTube и Netflix. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.

Маск ранее отмечал, что установленные в салоне мониторы можно применять для развлечения находящихся в машине людей. «Вскоре в вашей Tesla появится возможность просмотра потокового видео YouTube и Netflix, когда автомобиль стоит», — сообщил бизнесмен в своем микроблоге. Как он отметил, преимуществами просмотра видео в электрокаре является наличие комфортных сидений и аудиосистемы, создающей эффект «объемного звука». По словам Маска, эта функция может появиться в течение нескольких месяцев.

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Глава Tesla сообщил, что в будущем данные развлечения будут доступны и в то время, когда автомобиль находится в движении. По словам предпринимателя, это станет возможным, когда системы автопилота в машинах Tesla будут в полной мере брать управление транспортным средством на себя без участия водителя. «Когда регуляторы одобрят автоматическое вождение, мы предоставим возможность смотреть видео во время движения», — отметил он.

YouTube, Tesla, Netflix, Илон Маск
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