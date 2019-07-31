Нацбанк снова резко укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 31 июля 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 17 копеек – до 25,0855 грн за доллар против 25,2526 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,9804 грн против 28,0783 грн накануне.