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Вокруг Белого дома начали строить четырехметровый забор

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Вокруг Белого дома начали строить четырехметровый забор

Президент США Дональд Трамп начал строительство стены не только на американо-мексиканской границе, но и вокруг собственной резиденции в Вашингтоне — Белого дома. Участок ограждения вдоль Пенсильвания-авеню, откуда открывается самый известный и любимый туристами вид на эту достопримечательность, закрыли сплошным строительным забором белого цвета.

Согласно планам, описанным на сайте Национальной парковой службы, нынешнюю ограду высотой приблизительно в 2 м должны заменить в два раза более высокой. Новый барьер высотой около 13 футов (почти 4 м) будет построен с применением технологий обнаружения нарушителей и таким образом, чтобы на него было практически невозможно взобраться.

Разрешение на возведение по периметру Белого дома новой стены Секретная служба США получила от соответствующих федеральных властей в 2017 году. Намерения сделать более высокой ограду у вашингтонской резиденции президента США появились после серии громких инцидентов, связанных с несанкционированным проникновением посторонних на охраняемую территорию комплекса.

Едва ли не самым скандальным происшествием такого рода стало вторжение непосредственно в Белый дом 19 сентября 2014 года американского гражданина, ветерана вооруженных сил Омара Гонзалеса. Ему удалось не только перебраться через ограду Белого дома и беспрепятственно пересечь лужайку, но и проникнуть внутрь особняка.

Подобные инциденты продолжают повторяться. Так, сотрудники Секретной службы задержали мужчину при попытке преодолеть ограду Белого дома в середине июня этого года, он был сразу же задержан.

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Строительные работы будут проводиться постепенно и продолжатся до 2021 года включительно. В результате нынешняя стена будет полностью заменена. При этом некоторые ее секции сохранят для истории и отправят в музей. В целом по внешнему виду новое ограждение не будет сильно отличаться от существующего, не считая высоты.

За два с лишним века существования Белого дома (строительство было начато в 1792 году) форма и вид его ограды неоднократно менялись. Так, в годы президентства Томаса Джефферсона (1801-1809) забор был сделан из деревянных жердей. Затем вместо него поставили каменную стену, которую впоследствии заменили на металлическое ограждение.

Белый дом
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Михаил Подоляк
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