В этом году сложнее всего было поступить на международные специальности

Самые высокие проходные баллы в 2019 году для абитуриентов были на специальности международное право, международные отношения и международные экономические отношения.
«В 2019 г. поступить на места бюджета сложнее всего было на „международные“ специальности — проходной балл на них составляет более 190», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.
В частности, в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой: международное право — 194,25 баллов, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии — 194,004, международные экономические отношения — 190,84, стоматология — 189,176, политология — 189,125, журналистика — 188,75, медицинская психология — 186,9, культурология — 185,691, история и археология — 185,05, публичное управление и администрирование — 183,804.
Также чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов понадобилось поступающим на «право», «инженерия программного обеспечения», «экономику», «сфера обслуживания», ряд специализаций «филологии».
«По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Так, снизились проходные баллы на «менеджмент социокультурной деятельности» и «фармация, промышленная фармация», которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. Зато в ТОП-10 поднялись «медицинская психология» и «публичное управление и администрирование», — отметили в министерстве.
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