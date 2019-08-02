Украина экспортировала в ЕС 19 млн литров пива

В Европейском Союзе в прошлом году было произведено более 39 млрд литров пива, что эквивалентно 76 литрам на одного жителя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Кроме того, в 2018 году ЕС произвел более 1 млрд литров пива, содержащего менее 0,5% алкоголя или вообще без алкоголя.

Две трети пива, производимого в ЕС, пришлось на шесть стран-членов. Германия была крупнейшим производителем в 2018 году с объемом производства 8,3 млрд литров (или 21% от общего объема производства в ЕС). Иными словами, примерно каждый пятый литр пива, произведенного в ЕС, происходит из Германии.

За Германией идут Великобритания (4,5 млрд литров, или 12%), Польша (4,0 млрд, или 10%), Испания (3,6 млрд, или 9%), Нидерланды (2,4 млрд, или 6%) и Бельгия (2,4 млрд, или 6%).

По сравнению с 2017 годом в Италии зафиксирован наибольший рост производства пива, содержащего алкоголь (21%), далее следуют Венгрия (11%) и Чехия (6%).

Напротив, производство пива в Британии упало на 20%, в Австрии и Словакии - на 10%, а в Нидерландах - на 9%.

Нидерланды экспортировали 1,9 млрд литров пива в 2018 году. Это сделало их крупнейшим экспортером пива из всех стран-членов ЕС, опередив Бельгию и Германию (обе по 1,6 млрд литров), за которыми следуют Франция (0,6 млрд литров) и Великобритания (0,5 млрд литров).

Внутренний рынок пива, которое не производится в ЕС, незначителен. При импорте из стран, не входящих в ЕС, государства-члены отдали предпочтение мексиканскому пиву (250 млн литров, или 52% всего импорта пива из стран вне ЕС в 2018 году).

Далее идут сербское (57 млн литров, 12%), американское (43 млн, 9%), белорусское (23 млн, 5%), украинское (19 млн, 4%), китайское (17 млн, 4%), российское (14 млн, 3%) и тайское пиво (10 млн, 2%).