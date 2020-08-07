Украина в прошлом году продала в ЕС 15 миллионов литров пива

Страны Европейского Союза в прошлом году импортировали 15 млн литров украинского пива, что составляет 2% объема импорта пива из-за пределов стран ЕС.

Как сообщает «Европейская правда», такие данные обнародовал Евростат в честь Международного дня пива.

Отмечается, что внутренний рынок пива, которое не производится в ЕС, незначителен. Однако при импорте из стран, не являющихся членами ЕС, государства-члены отдавали предпочтение британскому (278 млн литров, или 47% всего импорта пива вне ЕС) в 2019 году и мексиканскому пиву (125 млн литров, 21%).

Далее по объемам импорта идут сербское (61 млн литров, 10%), белорусское (33 млн литров, 6%), американское (19 млн литров, 3%), украинское (15 млн литров, 2%), китайское (13 млн литров, 2%) и российское пиво (9 млн литров, 2%).

В странах ЕС в прошлом году было произведено более 34 миллиардов литров пива, что эквивалентно примерно 77 литрам на одного жителя.

Кроме того, в 2019 году в ЕС было произведено 1,4 миллиарда литров пива, содержащего менее 0,5% или вообще не содержащее алкоголя.

Среди стран-членов Германия является крупнейшим производителем пива — 8 млрд литров, или 23% от общего объема производства в ЕС. Иными словами, примерно каждое четвертое пиво, содержащее алкоголь, произведенное в ЕС, происходит из Германии.

Далее по объемам производства идут Польша и Испания (по 3,9 млрд литров, или 11%), Нидерланды (2,5 млрд литров, или 7%), Бельгия (2,4 млрд литров, или 7%; данные 2017 года), Франция (2,0 млрд литров, или 6%), Чехия (1,9 млрд литров, или 6%).

По сравнению с 2018 годом Литва зафиксировала наибольший прирост производства пива, содержащего алкоголь (+7%), за ней следуют Испания (+6%) и Италия (+5%).

В то же время производство пива в Нидерландах упало на 9%, в Латвии — на 7% и в Словакии — на 6%.

Крупнейшим экспортером пива среди стран ЕС являются Нидерланды — 1,9 млрд литров пива. Далее следуют Бельгия (1,7 млрд литров) и Германия (1,6 млрд литров), а затем Чехия, Франция и Ирландия (все по 0,5 млрд литров).

Основными направлениями экспорта пива в страны, не являющиеся членами ЕС, были США (911 млн литров, 22%) и Великобритания (825 млн литров, 20%).

За ними следуют Китай (364 млн литров, 9%), Россия (258 млн литров, 6%), Канада (193 млн литров, 5%), Южная Корея (184 млн литров, 4%), Южная Африка (108 млн литров, 3%), Швейцария (98 млн литров, 2%), Австралия (92 млн литров, 2%) и Тайвань (86 млн литров, 2%).