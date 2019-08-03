Зеленский предлагает отменить визы для тех, кто едет в Украину лечиться

Президент Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине, сообщает Укринформ.

«Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться к Министерству иностранных дел (рассмотреть этот вопрос — Ред.). Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы», — сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава Офиса президента Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.