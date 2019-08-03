Зеленский предлагает отменить визы для тех, кто едет в Украину лечиться

Президент Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.
Об этом он заявил на совещании по вопросам развития медицинского туризма в Трускавце на Львовщине, сообщает Укринформ.
«Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться к Министерству иностранных дел (рассмотреть этот вопрос — Ред.). Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы», — сказал Зеленский.
Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.
В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава Офиса президента Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, председатель Львовской облгосадминистрации Маркиян Мальский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016