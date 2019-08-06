Волкер направил официальный запрос на встречу с Сурковым

В Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков-Волкер.
«Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым», — сообщил во вторник журналистам директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Как сообщалось, обсуждения вопросов урегулирования на Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с августа 2017 года.
Между тем информированный источник уточнил «Интерфаксу», что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков-Волкер в конце августа.
«Курт Волкер предлагает организовать встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в конце августа», — сказал собеседник агентства.
В то же время, по его словам, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.
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