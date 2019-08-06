Кернес заявил, что Харьков тонет в наркотиках

Городской глава Харькова Геннадий Кернес просит местную полицию усилить борьбу с наркотрафиком.

«Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов „закладок“, где идет настоящий трафик, не зависимо, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь», -написал мэр Харькова на своей странице в Facebook.

«Нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется. Я в очередной раз призываю Главное управление Национальной полиции Харьковской области отреагировать на требование харьковчан», — заявил он.

Мэр Харькова также попросил помощи у инициативных групп и общественных организаций: идеи, как усилить борьбу с наркотрафиком.