Герус прогнозирует существенное снижение доли российского ДТ в Украине

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус прогнозирует снижение в августе доли российского дизельного топлива на украинском рынке с 45% до 15-25%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил Герус на пресс-конференции в Киеве во вторник не допустить дефицита дизтоплива на рынке позволит увеличение поставок по морю в три-четыре раза, из стран ЕС — Польши, Литвы — в два раза, из Беларуси — на 25%. Он также сообщил, что государственная компания «Укргазвидобування» с августа начинает свою трейдинговую деятельность, заключив контракт на импорт 20 тыс. тонн дизельного топлива.

Герус также не исключил, что с сентября, несмотря на введенные спецпошлины, могут возобновиться трубопроводные поставки российского дизтоплива в Украину.

В то же время он отметил, что целью введения спецпошлин является не только выравнивание возможностей его импортеров в Украину, но и максимальная диверсификации его поставок с уменьшением доминирующей доли российского дизельного топлива в структуре его импортных поставок в страну.

Как сообщалось, правительственным постановлением № 624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 — 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября — 3%.