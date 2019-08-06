Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрй Герус не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране.
Об этом он заявил на брифинге по вопросу сохранения энергетической независимости Украины в Министерстве инфраструктуры во вторник.
«Все трейдеры подтверждают стабильность цен, никакого роста нет, и тем более нет повода для роста цен в розничных сетях. На прошлой неделе и даже вчера мы наблюдали снижение цен на сжиженный газ, несмотря на введенные спецпошлины», — сказал он.
В то же время Герус отметил, что проблемой может стать логистика, однако, по его словам, «Укрзализныця» готова предоставить дополнительные цистерны и оперативно обрабатывать грузы.
Он также сообщил, что Украина обеспечила альтернативные поставки дизельного топлива в страну, заместив импорт из России, который полностью прекратился по трубопроводам с 1 августа.
«Мы видим, что ситуация у нас начинает исправляться уже в августе месяце», — сообщил он. По словам Геруса, несмотря на прекращения импорта дизеля из РФ по системе трубопроводов, в июле нефтетрейдеры накопили дополнительные запасы российского топлива на нефтебазах Украины (дополнительно более 40 тыс. тонн), когда еще не действовали специальные пошлины, и собираются его реализовывать.
Вторым маршрутом диверсификации он назвал дополнительный импорт дизеля из Беларусии. По его словам, белорусский НПЗ перенес сроки ремонта на месяц, а также нарастил поставки по трубопроводам. «Из трубы (дизель) перегружается в цистерны и попадает в Украину», — пояснил он. Кроме того, увеличились поставки топлива по морю. «Если ранее были поставки 10-20 тыс. тонн, то в августе 60-90 тыс. тонн в месяц», — сообщил он. Кроме того, сказал Герус, наращиваются поставки из Литвы, стран ЕС, а также незначительно растет производство на НПЗ Украины.
«Мы видим, что этот ресурс (в совокупности) с запасом перекрывает поставки дизеля из РФ», — сказал представитель Зеленского, отметив, что в целом в августе Киев ожидает снижения импорта дизельного топлива из РФ в два раза.
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