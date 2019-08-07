Украинцы в июле скупали валюту

Украинцы в июле купили через банковскую систему 1,501 млрд долл., или на 93,7 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем продали.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, покупка валюты превысила продажу после того, как два месяца подряд (в мае и июне) украинцы продали больше валюты — на 25 и 176 млн долл. соответственно.

Также сообщается, что с начала года (за январь-июль) показатель продажи валюты населением через банки остается выше покупки — на 153,5 млн долл.

Напомним, что продажа валюты населением через банки в целом за 2018 год превысила ее покупку на 1,5 млрд долл.