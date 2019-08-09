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Демократы в Конгрессе США не оставляют попыток найти основания для импичмента Трампа

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Демократы в Конгрессе США не оставляют попыток найти основания для импичмента Трампа

Демократы в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США рассчитывают до конца года подготовить основания для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в четверг в интервью телекомпании CNN председатель этого комитета Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).

Он сказал, что комитет проводит расследование, результатом которого может стать импичмент главы государства. «Это — предусмотренная правилами процедура импичмента», — заверил конгрессмен.

«Мы собираем все имеющиеся свидетельства и расследуем их. Мы при завершении этого [процесса] — будем надеяться, к концу года — будем голосовать по вопросу представления к импичменту. Или же нет. Нам придется принять какое-то решение», — добавил Надлер.

Он же в июне в интервью CNN заявлял, что процедура импичмента президента «вполне может» начаться, но тогда казалось, «у нее нет необходимой поддержки» среди законодателей. В конце мая Трамп заявил, что не усматривает угрозы начала процедуры его импичмента Конгрессом США.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях». «Исключительной прерогативой» формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США, находящейся на данном этапе в оппозиции, теоретически могут набрать.

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В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала 2019 года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Дональд Трамп, импичмент
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