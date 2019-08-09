Uber показал рекордный убыток по итогам II квартала

Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, получила рекордный убыток по итогам минувшего квартала из-за жесткой конкуренции в Латинской Америке и других регионах, а также крупных затрат, связанных с IPO.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток за второй квартал, завершившийся 30 июня, составил $5,236 млрд против чистой прибыли в размере $878 млн за аналогичный период годом ранее.

Операционный убыток Uber во втором квартале текущего года вырос до $5,485 млрд по сравнению с $739 млн годом ранее.

При этом выручка компании повысилась на 14% и достигла $3,166 млрд против $2,768 млрд.

Чистый убыток компании главным образом связан с тем, что в отчетности отражены компенсационные расходы в размере $3,9 млрд, касающиеся проведенного в мае IPO.

Совокупный объем заказов увеличился на 31% — до $15,756 млрд.

Число ежемесячно активных пользователей Uber, включая приложение Uber Eats, увеличилось до 99 млн по сравнению с 76 млн за аналогичный квартал в прошлом году.

Выручка Uber Eats в минувшем квартале составила $595 млн против $346 млн за тот же период годом ранее.

Котировки акций Uber снизились на 6,21% на электронных торгах в четверг.

Uber — международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 700 городах в 70 странах.