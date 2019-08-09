Войти
Зеленский может встретится с Трампом в Варшаве или Нью-Йорке
дружба народов
Зеленский может встретится с Трампом в Варшаве или Нью-Йорке
Супрун расписала, откуда берется лишний вес
медицина
Супрун расписала, откуда берется лишний вес

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

анализ
RSS

Bloomberg: Трамп обваливает экономику России

1210
Bloomberg: Трамп обваливает экономику России

Ставка Кремля на то, что распыленная экономика России наконец начнет быстрее расти во втором полугодии 2019-го года, очевидно, проигрывает. Поскольку международный спрос на сырье слабеет из-за глобальной торговой войны. Министр экономики РФ Максим Орешкин признал, что российский экспорт сократился на 14%. А экспорт угля «резко падает». Будучи крупнейшим экспортером энергоносителей, Россия сильно зависит от спроса на топливо и другое сырье за рубежом, — пишет Bloomberg.

«Очевидно, что торговая война и отступление от глобализации сильно ударит по мировой экономике и надавит на промышленность и цены на сырье. Конечно же, мы почувствуем последствия», — сказал Орешкин.

Президент США Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем, создав давление на глобальную экономику и выбив из-под ног недоразвитых экономик, таких как Россия, опору, на которой они планировали построить экономический рост через увеличение государственных расходов.

Орешкин оказался в затруднении из-за давления, поскольку пять лет падение доходов сокращает популярность Владимира Путина. А это выливается в то, что россияне все чаще выходят на протесты.

В январе-марте экономика РФ выросла всего на 0,5%. И экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что во втором полугодии этот показатель будет составлять лишь 0,8%.

«По лучшему сценарию, во втором квартале экономический рост России был на уровне 0,8%. Но он мог быть еще ниже. Ключевые индикаторы говорят, что Россия в жесткой стагнации или даже почти в рецессии», — говорит профессор московской «Новой экономической школы» Олег Шибанов.

Новые санкции, введенные на прошлой неделе, запрещают инвесторам из США покупать новые долговые бумаги не в рублях еще больше ограничит доступ России к западным специальным знаниям и финансированию, необходимых для восстановления российской экономики. Такого мнения придерживаются эксперты Moody’s.

Читайте также: Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок Javelin

МВФ, который недавно снизил прогноз для России, считает, что санкции уже отобрали 0,2% в ежегодного роста с 2014 года. В фонде считают, что в этом году глобальная экономика расширится на 3,2%, а в следующем — на 3,5%. Но нынешний уровень, ниже 3,3%, будет самым слабым с 2009 года.

«Спрос на сырье слабеет, когда перспективы Китая так или иначе ухудшаются. И это особенно важно для России, поскольку китайский рынок важен для Москвы. Чем хуже Китаю, тем хуже и России», — сказала экономист Renaissance Capital в Москве София Донец.

Источник

Россия, торговая война, политика Трампа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 августа 2019
Четверг, 8 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Кулик
Виталий Кулик
директор Центра исследований проблем гражданского общества

Зависимость от российских минеральных удобрений – это тоже «газовая игла»

15 мая 2019 года Кабинет Министров Украины расширил список товаров, подлежащих полному запрету на ввоз из России в Украину. В перечень попали и минеральные удобрения из РФ. Что важно – попали не только азотные удобрения, которые в Украине традиционно производят государственный «Одесский припортовый завод», предприятия группы OstChem Дмитрия Фирташа и ДнепрАзот Игоря Коломойского, но и так называемые комплексные (сложные), которые производят государственный «Сумыхимпром» и находящийся в частных руках Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Почему Минфин обвиняет Нацбанк и кто прав

На прошлой неделе на фоне рекордного за последние три года укрепления курса гривны, министр финансов раскритиковала политику НБУ. По ее мнению, Нацбанк прилагал недостаточно усилий для сдерживания укрепления нацвалюты. Глава Минфина также призвала Нацбанк увеличить объемы покупки валюты на межбанковском рынке, чтобы сдерживать укрепление курса гривны. Обоснованной ли является критика главы Минфина, или же Национальный банк все делает правильно? Попробуем разобраться.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016