Bloomberg: Трамп обваливает экономику России

Ставка Кремля на то, что распыленная экономика России наконец начнет быстрее расти во втором полугодии 2019-го года, очевидно, проигрывает. Поскольку международный спрос на сырье слабеет из-за глобальной торговой войны. Министр экономики РФ Максим Орешкин признал, что российский экспорт сократился на 14%. А экспорт угля «резко падает». Будучи крупнейшим экспортером энергоносителей, Россия сильно зависит от спроса на топливо и другое сырье за рубежом, — пишет Bloomberg.

«Очевидно, что торговая война и отступление от глобализации сильно ударит по мировой экономике и надавит на промышленность и цены на сырье. Конечно же, мы почувствуем последствия», — сказал Орешкин.

Президент США Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем, создав давление на глобальную экономику и выбив из-под ног недоразвитых экономик, таких как Россия, опору, на которой они планировали построить экономический рост через увеличение государственных расходов.

Орешкин оказался в затруднении из-за давления, поскольку пять лет падение доходов сокращает популярность Владимира Путина. А это выливается в то, что россияне все чаще выходят на протесты.

В январе-марте экономика РФ выросла всего на 0,5%. И экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что во втором полугодии этот показатель будет составлять лишь 0,8%.

«По лучшему сценарию, во втором квартале экономический рост России был на уровне 0,8%. Но он мог быть еще ниже. Ключевые индикаторы говорят, что Россия в жесткой стагнации или даже почти в рецессии», — говорит профессор московской «Новой экономической школы» Олег Шибанов.

Новые санкции, введенные на прошлой неделе, запрещают инвесторам из США покупать новые долговые бумаги не в рублях еще больше ограничит доступ России к западным специальным знаниям и финансированию, необходимых для восстановления российской экономики. Такого мнения придерживаются эксперты Moody’s.

МВФ, который недавно снизил прогноз для России, считает, что санкции уже отобрали 0,2% в ежегодного роста с 2014 года. В фонде считают, что в этом году глобальная экономика расширится на 3,2%, а в следующем — на 3,5%. Но нынешний уровень, ниже 3,3%, будет самым слабым с 2009 года.

«Спрос на сырье слабеет, когда перспективы Китая так или иначе ухудшаются. И это особенно важно для России, поскольку китайский рынок важен для Москвы. Чем хуже Китаю, тем хуже и России», — сказала экономист Renaissance Capital в Москве София Донец.

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