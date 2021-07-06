Скончался глава Госводагентства Украины

Скончался глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта, сообщает пресс-служба агентства.
"Госводагентство с прискорбием сообщает, что глава агентства Валентин Шлихта сегодня преждевременно ушел из жизни. Водная отрасль потеряла опытного и высококвалифицированного специалиста, а коллеги - мудрого и порядочного руководителя", - сказано в сообщении.
Государственное агентство водных ресурсов выразило соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 7 июля в Ровно.
Кабинет министров назначил Шлихту (1962 г. р.) главой Государственного агентства водных ресурсов 8 июля 2020 года.
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