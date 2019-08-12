13-летний украинец выиграл чемпионат по прыжкам в воду

13-летний украинец Алексей Середа победил в чемпионате по прыжкам в воду и стал самым молодым чемпионом Европы в истории, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОКУ).
«Алексей Середа поставил золотую точку в выступлениях сборной Украины на домашнем чемпионате Европы. 13-летний спортсмен победил в индивидуале на вышке и стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду, превзойдя рекорд британца Тома Дэйли», — говорится в сообщении НОКУ в Инстаграм.
В свою очередь, в пресс-службе министерства молодежи и спорта в Фейсбук также отметили двух бронзовых призеров в прыжках с трехметрового трамплина — ими стали Виктория Кесарь и Анна Письменская.
«Замечательное завершение соревнований! Поздравляем нашу сборную, спортсменов и тренерский состав с великолепным выступлением!», — сказано в сообщении.
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