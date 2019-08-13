Встречу «нормандской четверки» до сентября ждать не стоит

Встречу «нормандской четверки» до сентября ожидать не стоит. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный в комментарии РБК-Украина.
С учетом того, что ни новый состав правительства, ни новый глава МИДеще не назначены, раньше сентября встречи на уровне лидеров «нормандской четверки» ожидать не стоит, полагает дипломат.
«Дело в том, что встреча лидеров — это финализирующий момент. Для того чтобы она состоялась, нужно провести встречу на уровне политических директоров, министров иностранных дел, лидеров правительств. У каждого из них есть своя функция в этом процессе», — добавил он.
Отметим, что депутат от «Слуги народа» и кандидат на главу парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко считает, что вопрос даты упирается в реализацию двух противоположных подходов.
По его словам, даже если в ближайшее время встреча в нормандском формате произойдет, она вряд ли отличится особым успехом по сравнению со всеми предыдущими.
«Подход Зеленского (президент Украины, — ред.) в намерении достичь прогресса в переговорах и подход Путина (президент РФ, — ред.), который не понимает, зачем ему этот прогресс, но вынужден реагировать. Это дипломатическое перетягивание канатов может продолжаться еще некоторое время», — уверен дипломат.
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