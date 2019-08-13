Россия – самая упоминаемая страна в Twitter Трампа

Россия чаще других государств упоминается в твитах президента США Дональда Трампа.

Как отмечает журнал The Economist, РФ с момента избрания Трампа в 2016 году фигурирует в его сообщениях 297 раз.

По данным издания, глава Белого Дома писал 1384 раза о 81 зарубежной стране. Вторым по популярности государством стала КНДР, которая фигурировала в Twitter президента 163 раза. Тройку самых упоминаемых стран замкнул Китай.