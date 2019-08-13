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Уволенный Бессмертный уже начал критиковать Зеленского

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Уволенный Бессмертный уже начал критиковать Зеленского

Экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный объяснил, почему его уволил президент Владимир Зеленский.

«Я пережил три этапа работы с президентами. Первый этап — президент и когда назначал, и когда увольнял объяснял причины. Второй этап — это когда я объяснял, почему президент принимал такое решение. Сейчас этап, когда никто не объясняет ни когда назначают, ни когда увольняют. (Когда назначили — ред.) я спросил, почему вы так действуете. Ответ был краток: „у нас нет времени на встречи“. Причина проста: это ответ на то, как люди умеют организовывать процесс», — заявил он в эфире 24 канала.

Причиной увольнения, по мнению Бессмертного послужила его публичная позиция.

«Относительно тактики действий на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе. Я честно, корректно, открыто говорил, что здесь надо действовать так, а здесь иначе. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны. Заканчивая звонком: не следует звонить Путину — нужно действовать резко и последовательно. Я не могу понять, когда Украина сильная своим народом демонстрирует боязнь по отношению к абсолютно не организованной России. Я не понимаю, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел. Тем более что я знаю как шли переговоры, достигались договоренности, я знаю как требует международное право действовать в моменты таких обострений. Очевидно, что такая позиция не ко двору. Но это позиция президента — назначить, уволить...», — заявил он.

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Напомним, что сегодня президент уволил Романа Бессмертного с долджности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сначала просто появился указ на сайте главы государства, а затем в Офисе президента заявили, что под руководством Леонида Кучмы формируется наиболее эффективная команда.

ТКГ, Роман Бессмертный
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