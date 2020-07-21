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То, что происходит вокруг Окружного админсуда Киева, - это борьба за контроль над судебной системой, - Золотарев

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То, что происходит вокруг Окружного админсуда Киева, - это борьба за контроль над судебной системой, - Золотарев

Обыски в Окружном админсуде Киева и обвинения в адрес судей являются проявлением борьбы за контроль над судебной системой. Об этом заявил политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передают Украинские Новости.

«Я далек от мысли, что в судах сидят абсолютно честные и неподкупные люди... Но тут идет борьба украинского олигархата с внешним влиянием, ярким провайдером которого является НАБУ... Наши иностранные партнёры заинтересованы в том, чтобы установить контроль над судебной властью. Поэтому все, что происходит сейчас вокруг Окружного административного суда Киева, — это как раз борьба за контроль над судами. А поскольку очень многие решения принимаются административными судами, этому суду и придают такое значение. Это всё не имеет не малейшего отношения к вопросу правосудия», — полагает эксперт.

Он также прокомментировал звучащие в последнее время разговоры о кардинальной судебной реформе. Эксперт не исключает, что события вокруг ОАСК могут быть попыткой подготовить общественное мнение и склонить президента к такой реформе, в частности к привлечению иностранцев к работе в украинских судах.

«Конфликт длится уже давно, он не возник именно сейчас. Но его наверняка сейчас используют в этом контексте. При этом коррумпированность судов не отменяет того факта, что только 60 % судебных вакансий заполнены. Есть вкусные, модные судейские должности, а есть районные суды, где судьи живут, как говориться, на одну зарплату, и куда нет большой очереди желающих. Поэтому, я думаю, простых решений сложной проблемы не существует. Говорят — давайте иностранцев (на должности судей — Ред.), а где вы на 35-миллионную страну наберете иностранцев?! Для начала нужно разобраться с украинскими специалистами. Я считаю, что у нас достаточно людей, которые способны нести эту ношу», — убежден эксперт.

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Он считает бессмысленными предложения некоторых общественных организаций ликвидировать ОАСК, поскольку это не поможет улучшить ситуацию в судебной системе.

«Эти организации точно такие же участники игры — исполнители, нанятые актеры. Не думаю, что этот шаг (ликвидация ОАСК, — Ред.) что-то решит. Все сразу видели, какую судебную реформу затеял Порошенко — было очевидно, что Петр Алексеевич затачивал судебную систему под себя. Когда когда Зеленский и его команда пришли к власти, у них было абсолютно адекватное понимание, что судебную реформу Порошенко нужно переделывать. Но, оказалось, что нет простых решений сложных вопросов. Проблема судебной системы не в фамилиях — она в системе. В системе социальных отношений. Поскольку Украина — страна большого базара, экономика у нас большого базара, то и правоохранительные органы у нас — охранники большого базара. А судьи, собственно, где-то посередине. Корень проблемы — в системе социальных отношений. То есть, если всё покупается и продается, то в такой стране невозможен неподкупный судейский корпус по определению», — считает Золотарев.

Андрей Золотарев, ОАСК
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