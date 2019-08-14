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Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований

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Зеленский назначил директора Национального института стратегических исследований

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и назначил его директором Национального института стратегических исследований (НИСИ).

Это определено указами главы государства № 598 и № 599 от 13 августа, обнародованными в среду, 14 августа.

Кроме того, указом № 597 Зеленский освободил Василия Яблонского от временного исполнения обязанностей директора НИСИ.

Указ № 599 «О некоторых вопросах Национального института стратегических исследований» также предусматривает, что с целью усиления аналитико-прогностического обеспечения осуществления президентом Украины и СНБО полномочий в сфере национальной безопасности государства, научного сопровождения решения проблемных вопросов внешней политики, экономического, социального и общественно-политического развития Украины, создания организационных условий для проведения модернизации и функционирования НИСИ директору этого учреждения надлежит в двухмесячный срок внести предложения по реформированию и стратегии развития института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности сотрудников.

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Данный указ вступает в силу со дня опубликования.

Александр Литвиненко, Владимир Зеленский, НИСИ
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