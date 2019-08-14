Прокуратура вызвала Пинчука на допрос

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос 27 августа украинского бизнесмена Виктора Пинчука в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно «черной бухгалтерии» Партии регионов.
Согласно повестке, обнародованной на сайте Генпрокуратуры, Пинчуку необходимо явиться 27 августа 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генпрокуратуры по адресу г. Киев, ул.Борисоглебская, 18 для проведения процессуальных действий с его участием в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года.
Как сообщил источник агентства «Интерфакс-Украина», вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.
В 2016 году руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по делу о «черной бухгалтерии» Партии регионов будут допрошены около ста человек.
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