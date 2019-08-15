Трамп готов стать посредником в урегулировании ситуации в Гонконге

Президент США Дональд Трамп выразил готовность выступить посредником между сторонами конфликта в Гонконге. Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению Трампа, если глава КНР Си Цзиньпин «захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он может это сделать».

«Я очень хорошо знаю президента Китая Си. Он великий лидер, который очень уважает свой народ. Он также хорош в „трудных делах“. У меня нет ни малейшего сомнения, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить гонконгскую проблему, то он может это сделать. Личная встреча?», — отметил президент США.

Напомним, массовые протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Митингующие выступают против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга материковому Китаю для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или тех, которые находятся в розыске.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

Во время протестных акций полиция неоднократно применяла слезоточивый газ против их участников. Недели ожесточенных протестов погрузили Гонконг в самый серьезный политический кризис за последние десятилетия, бросив серьезный вызов центральному правительству в Пекине.